إصابة مدنيين بينهم أطفال بحالات اختناق جراء استنشاق مواد غازية بريف حماة

أصيب عدد من المدنيين بينهم أطفال بحالات اختناق جراء استنشاق مواد غازية في بلدتي الرصيف والعزيزية شمال غرب حماة في سوريا.

أفاد مراسل "سبوتنيك" أن عددا من المدنيين بينهم أطفال أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق مواد غازية في بلدتي الرصيف والعزيزية شمال غرب حماة في سوريا.

© Sputnik . Iliya Pitalev الجيش السوري يسحق 25 إرهابيا صينيا... والكورنيت يطيح بـ 15 آخرين شمال حماة

ونقل المراسل عن مصدر طبي إفادته "عن وصول 20 مدنيا يعانون حالات اختناق بمواد غازية سامة إلى مشفى السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي".

وأشار مراسل سبوتنيك إلى أن "الإصابات بالغازات السامة تلت تعرض بلدتي العزيزية والرصيف لقصف صاروخي من المجموعات المسلحة المنتشرة داخل المنطقة منزوعة السلاح بريف حماة الشمالي الغربي".

وأكد المصدر أن الكوادر الطبية قدمت تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لجميع المصابين وتمت السيطرة على حالاتهم بشكل كامل، فيما تم سحب عينات من المصابين تمهيدا لإرسالها إلى المخابر المركزية للتأكد من ماهية المادة الغازية التي تم استنشاقها.

من جهتها قالت مصادر أهلية من بلدتي العزيزية والرصيف لـ"سبوتنيك" أنه حالما بدأ سقوط القذائف الصاروخية على البلدتين، انتشر وبشكل كثيف دخان أبيض فوق الأحياء بالإضافة لانتشار رائحة واخزة تسببت بحدوث حالات إغماء واختناق، ليقوم الأهالي بإسعاف المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف.