اجتماع سداسي بالقاهرة لوزراء خارجية ورؤساء مخابرات مصر والأردن والعراق

عُقد بالقاهرة مساء السبت اجتماعاً سُداسياً ضم وزراء خارجية ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق.

© REUTERS / Pavel Golovkin السيسي: مصر حريصة على تعزيز علاقاتها بالعراق في مختلف المجالات

موسكو — سبوتنيك . وقال المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح عقب انتهاء أعمال الاجتماع السُداسي، إن الاجتماع جاء في إطار التحضير للقمة الثلاثية المرتقبة غداً بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي، من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، وبما يُسهم في دفع مسيرة التعاون والعمل العربي المشترك ويحقق لشعوب المنطقة المزيد من التقدم والرخاء والتنمية.

وأضاف حافظ، أن الاجتماع شهد أيضاً تبادلاً للرؤى حول أهم القضايا الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة التي تشغل بال المنطقة العربية وشعوبها بما في ذلك سبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.