بعد أن أزعجوه... لبناني يقتل هندي ويجرح ثلاثة آخرين

أطلق مواطن لبناني النار على أربعة هنود في مدينة زحلة اللبنانية، فقتل أحدهم وجرح ثلاثة.

قتل هندي وجرح 3 من مواطنيه بإطلاق نار في المدينة الصناعية في زحلة، عند الثالثة من فجر اليوم، حيث أطلق مواطن لبناني النار عليهم من سلاح كلاشنيكوف، مبررا سبب الجريمة بـ"الازعاج وإقلاق الراحة" كما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وسبق إطلاق النار تضارب وتدافع بالإيدي بين الطرفين.

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ونقل القتيل إلى مستشفى الهرواوي الحكومي، فيما نقل جريحان إلى مستشفى اللبناني الفرنسي، وآخر نقل إلى مستشفى خوري، وأحدهم إصابته حرجة في الرأس.

وباشرت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث.