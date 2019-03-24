ثلاثة انتحاريين تسللوا من سوريا يفجرون أنفسهم في العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، اليوم الأحد، 24 مارس/آذار، بأن ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم في قضاء سنجار، غربي مركز نينوى، شمال البلاد.

© REUTERS / RODI SAID خبراء يكشفون حقيقة الإعلان الأمريكي بالقضاء على "داعش" في سوريا

وحسب المصدر، كان الانتحاريون الثلاثة يرتدون أحزمة ناسفة وتسللوا من الحدود السورية إلى ناحية القيروان التابعة لقضاء سنجار، غربي الموصل، مركز محافظة نينوى، شمال البلاد.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الإرهابيين، تمت محاصرتهم من قبل مقاتلي الحشد العشائري لمحافظة نينوى.

ونوه المصدر، إلى أن الإرهابيين الفارين من سوريا، فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم.

مقتل انتحاريين بعملية نوعية غرب الموصل https://t.co/6x9YgjemO5 pic.twitter.com/PoUdTaMKOp — النور نيوز (@alnoornewsnet) March 24, 2019

وحتى الآن لم يتم التأكد من وقوع ضحايا مدنيين أو من مقاتلي الحشد العشائري، إثر التفجيرات.

وشهد قضاء سنجار، الواقع غربي الموصل، خلال الشهر الجاري، خروقات أمنية تمثلت باشتباكات مسلحة بين عناصر حزب العمال الكردستاني القادمين من سوريا، والجيش العراقي، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بين الطرفين.

وما زالت منطقة سنجار منكوبة، وتعاني من الدمار الذي تسببه فيه تنظيم "داعش" الإرهابي إثر الإبادة التي نفذها بحق المكون الإيزيدي، من قتل الرجال واقتياد الأطفال مع الفتيات والنساء جاريات للبيع في أسواق النخاسة والرقيق، منذ الثالث من أغسطس/آب عام 2014.