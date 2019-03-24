الإعدام ثلاث مرات لمرتكب جريمة مروعة في شرق العراق

قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، 24 آذار/مارس، حكما بالإعدام ثلاث مرات لمدن قتل مواطنين من عائلة واحدة، بمحافظة ديالى، شرق العراق.

وأعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن محكمة جنايات ذي قار، أصدرت ثلاثة أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان عن جريمة قتل ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة في مدينة بهرز "التابعة لمحافظة ديالى".

© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY الإعدام لإرهابي اعترف بجرائم وخطط "داعش" لاستهداف شمال بغداد

وأضاف البيان أن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدان أقدم على قتل ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة، وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت ثلاث مرات.

وتابع أن "الأحكام الثلاثة بحق المدان صدرت وفقا لأحكام المادة 406 /1/أ، من قانون العقوبات العراقي.

وفي وقت سابق من اليوم، نظرت الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح الدين، نظرت دعوى مدان اعترف بحيازته لمسدس نوع كلوك (كاتم)، مع حزام ناسف بغية تفجير نفسه على القوات الأمنية في المحافظة، شمالي بغداد.

وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "سبوتنيك"، أن"المدان اعترف بقتل احد الأشخاص في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، بعد إبلاغ القوات الأمنية عن مكانه.

وكشف المجلس عن قيام هذا الإرهابي، بالاجتماع مع ما يسمى "والي صلاح الدين" لفتح ورشة في قضاء تكريت، لخزن المواد المتفجرة وتجهيز السيارات المفخخة.

ونوه المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، إلى أن الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان، وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.