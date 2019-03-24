تفاصيل لقاء رئيس الوزراء العراقي وشيخ الأزهر

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن العراق يسير على الطريق الصحيح، رغم كل الصعوبات التي تواجهه.

وأضاف أن العراق استطاع بوحدة شعبه دحر "عصابة داعش الإرهابية، "المحظور في روسيا"، وأن المرجعية الدينية كان لها الدور الكبير في الوحدة الوطنية وحفظ السلم الأهلي.

© AP Photo / STR شيخ الأزهر: من يتزوج الثانية لقهر الأولى عذابه عند الله شديد

وبحسب بيان لمجلس الوزراء العراقي، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، اجتمع عبد المهدي مع أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد. مشيدا بروح الاعتدال والوسطية لعلماء الدين الأفاضل من مختلف الطوائف.

وأكد عبد المهدي، أن الحكومة العراقية تعمل على تعزيز الوحدة بين أبناء الشعب العراقي، وإقامة علاقات مع جميع الدول العربية ودول الجوار ومحاربة الفقر والجهل والتخلف، وتحقيق النهوض الاقتصادي والإعمار، الذي يتطلع إليه جميع العراقيين.

فيما أعرب الشيخ أحمد الطيب عن رغبته بزيارة العراق ومدينة النجف الأشرف، وعن سروره للتطور الذي يشهده العراق ووحدة شعبه، وانتصاره على الإرهاب. مؤكدا أن الروابط القوية تستدعي توحيد الدول والشعوب، وتجاوز كل الخلافات وإحراز تقدم لصالح الشعوب المسلمة والبشرية جمعاء.