إفشال عملية انتحارية في شمال العراق دون وقوع ضحايا

أكد الناطق الرسمي بإسم خلية الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، 24 مارس/آذار، إفشال مخطط لعملية انتحارية في شمال البلاد.

وأوضح رسول، قائلا:

"تمكنت القوات الأمنية، من محاصرة ثلاثة انتحاريين، ونتيجة لإفشال مخططهم فجروا أنفسهم، دون وقوع خسائر بين القوات في قضاء سنجار، غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العراق".

© Fotolia / Niroworld الإعدام ثلاث مرات لمرتكب جريمة مروعة في شرق العراق

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، بأن ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم في قضاء سنجار.

وحسب المصدر، كان الانتحاريون الثلاثة يرتدون أحزمة ناسفة وتسللوا من الحدود السورية إلى ناحية القيروان التابعة لقضاء سنجار، غربي الموصل، مركز محافظة نينوى، شمال البلاد.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، لـ"سبوتنيك" أن الإرهابيين، تمت محاصرتهم من قبل مقاتلي الحشد العشائري لمحافظة نينوى.

ونوه المصدر، إلى أن الإرهابيين الفارين من سوريا، فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم.

وشهد قضاء سنجار، الواقع غربي الموصل، خلال الشهر الجاري، خروقات أمنية تمثلت باشتباكات مسلحة بين عناصر حزب العمال الكردستاني القادمين من سوريا، والجيش العراقي، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بين الطرفين.

وما زالت منطقة سنجار منكوبة، وتعاني من الدمار الذي تسببه فيه تنظيم "داعش" الإرهابي إثر الإبادة التي نفذها بحق المكون الإيزيدي، من قتل الرجال واقتياد الأطفال مع الفتيات والنساء جاريات للبيع في أسواق النخاسة والرقيق، منذ الثالث من أغسطس/آب عام 2014.