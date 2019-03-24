خطة جديدة لضمان توافر المياه في "نيوم" السعودية

أعلن المدير التنفيذي لقطاع المياه في مدينة "نيوم"، قافين توندر، أنهم بصدد تشييد عدد من الخزانات لتجميع وحفظ مياه الأمطار، لتحقيق الاستفادة منها لخدمة سكان المدينة، على أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في 2022.

ووفقا لصحيفة "تواصل" السعودية، أكد توندر حرص إدارة "نيوم" على ضمان استدامة المياه في المنطقة، موضحا أن المصدر الأول للمياه بالمشروع هو البحر.

© REUTERS / HANDOUT السعودية تعلن تأسيس الكيان القانوني لتنفيذ مدينة "نيوم"

وأشار توندر إلى الاعتماد على خطة لمعالجة المياه المستخدمة والاستفادة منها بنسبة 99%، بحيث تكون صالحة للشرب، والاستفادة منها في أغراض أخرى.

وأوضح توندر أنهم يعكفون حاليا على إيجاد تقنية لمراقبة أنابيب المياه داخل المنازل، وتنبيه السكان في حال حدوث أي أعطال أو تسربات في هذه الأنابيب.

وكشف توندر أن الطاقة التي سيتم الاعتماد عليها في "نيوم"، ستكون طاقة نظيفة تضمن حماية البيئة وعدم الإضرار بها.

يذكر أن عدد من المختصين المشاركين في مؤتمر المياه السعودي الذي أقيم مؤخرا في الرياض، أكدوا أن توطين التقنيات الحديثة في استخدامات المياه يوفر نحو 5.5 مليار متر مكعب سنويا.