مواطن مصري يلقي بنفسه في نهر النيل بسبب الخلافات العائلية

حاول مواطن مصري الانتحار في نهر النيل، اليوم الأحد، قبل أن تقوم شرطة المسطحات المائية المصرية بإنقاذه.

وبحسب صحيفة "الأخبار" المصرية، حاول شخص الانتحار بإلقاء نفسه في نهر النيل، لمروره ببعض الخلافات مع عائلته.

© Sputnik . Valerei Shustov وفاة 15 شخصا في نهر النيل بمصر

ونجحت الخدمات الأمنية بالإدارة العامة لشرطة البيئة المصرية والمسطحات والمعنية لتأمين المسطح المائي بنهر النيل، في إنقاذ الرجل وانتشاله على قيد الحياة، بعد أن شرع في الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبري الملك الصالح بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

وبسؤاله على سبب إقدامه على ذلك، أعزى ذلك لوجود خلافات عائلية، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية للمواطن. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.