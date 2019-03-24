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20:48 24 مارس/ آذار 2019
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    دار السينما

    لم يعرضوا من قبل في الخليج... 8 أفلام لأول مرة بالسعودية

    © Fotolia / Peych_p
    العالم العربي
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    واصل مهرجان أفلام السعودية، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، برامجه لليوم الثاني، حيث تم عرض عدد من الأفلام، ليصبح مجموع الأفلام المعروضة ٦٣ فيلما، ٨ أفلام منها تعرض لأول مرة في الخليج.

    ووفقا لصحيفة "سبق"، وفي مجال الندوات أقيمت ندوة "الرواية السعودية في السينما"، والتي تناولت فرص تحويل الإرث الروائي الفني للفيلم السعودي.

    كما أقيمت ندوة "جماليات السينما البحرينية" التي تأتي ضمن برنامج المهرجان في استضافة دول الخليج والاستفادة بتجاربها والاحتفاء بها، بعد عرض مجموعة أفلام البحرين، شارك فيها الممثل البحريني جمعان الرويعي، والمخرج البحريني محمد راشد بو علي، تناولت نماذج وتجارب بحرينية ناجحة في صناعة الفيلم البحريني الإبداعي.

    وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
    © REUTERS / Anushree Fadnavis
    الفالح يبحث إقامة أكبر مشروع للطاقة الشمسية في السعودية
    أما في مجال الكتب المعرفية، تم توقيع كتاب "إنقاذ القطة" للمترجم غسان الخنيزي، وكتاب السيرة الذاتية للشخصية المكرمة "الأب الروحي للسينما الخليجية مسعود أمر الله آل علي"، وسيتم اليوم الأحد توقيع كتاب "سينمائيات سعودية" للناقد السينمائي خالد ربيع.

    وفي مجال الورش، استمر المهرجان في تقديم الورش التدريبية لصناع الأفلام في مركز إثراء، والتي تقام يومياً، وتتناول عدة مجالات في صناعة السينما، حيث عُقِدت في برج المعرفة بمركز إثراء، ورشة تطوير السيناريو ثاني جلساتها مع المتدربين الذين تم انتقاؤهم من قائمة المشاركين في مسابقة السيناريو غير المنفذ في المهرجان، يشرف عليها نخبة من المختصين في صناعة السينما.

    كما أقيمت ورشة "صناعة الفيلم.. من الفكرة إلى الجمهور"، والتي عرّفت بالعمليات التي تنطوي عليها صناعة فيلم وثائقي بوصفه قصصياً أولاً، وقبل كل شيء على صانعي الأفلام أن يجدوا قصتهم لبدء تسجيله وتحريره ثم نقله للجمهور، في ورشة العمل هذه، شارك مخرجو الأفلام الوثائقية تجربتهم في اختيار قصة، والتحديات الخاصة بتصوير الصور وتسجيل الصوت، وكيفية قص العمل النهائي، كما تحدثوا إلى الجمهور من حول القرارات الرئيسة بما في ذلك اختيار الكاميرا المناسبة والعدسات ومجموعة أدوات تسجيل الصوت للمشروع، وقدمّوا أمثلة حول كيفية تجميع المقطوعات الصوتية ومقاطع الصوت معا لصنع منتج نهائي.

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, السينما, أفلام
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