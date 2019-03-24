المصالحة الروسي : أكثر من 360 لاجئا يصلون لمناطق يسيطر عليها الجيش السوري

صرح رئيس مركز المصالحة الروسي، فيكتور كوبشيشين، اليوم الأحد، أن أكثر من 360 لاجئا غادروا مخيم الركبان ووصلوا إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري، حيث قدمت لهم المساعدة اللازمة.

قال الجنرال فيكتور كوبشيشين، إنه في 23 مارس/آذار، وعند نقطة تفتيش جليب، وصل أكثر من 360 لاجئا إلى مناطق يسيطر عليها الجيش السوري، حيث تم تقديم المساعدة اللازمة لهم وتزويدهم بالطعام والمسكن.

© AP Photo / Raad Adayleh روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة لاجتماع للاتفاق على تفكيك مخيم الركبان

وذكر كوبشيشين بأنه منعا لحصول كوارث إنسانية تم إنشاء ممر ونقطة تفتيش متنقلة "جليب"، للقادمين من منطقة التنف لأماكن إقامة دائمة.

وأشار كوبشيشين إلى دور الحكومة السورية في تأمين الأمن للنازحين وتسهيل حصولهم على وثائق رسمية.

هذا وكانت مراكز التنسيق الروسية السورية بشأن عودة اللاجئين قد دعت، في وقت سابق، الولايات المتحدة لحل مشكلة مخيم الركبان عبر تفكيكه ومنح الحرية لسكانه.

ودعت روسيا وسوريا، الأمم المتحدة إلى تنبيه الولايات المتحدة بعدم القبول بوجود أماكن مثل مخيم الركبان في سوريا، وحل المشكلة بشكل نهائي.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، عزم روسيا الوصول إلى إخراج اللاجئين من مخيم الركبان في سوريا.

يذكر أن مخيم الركبان، الذي يقيم فيه، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، تم إنشاءه عام 2014، في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، للاجئين السوريين، على طول 7 كيلومترات، بين سوريا والأردن.