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    احتفالات باليوم الوطني لقطر في الدوحة، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    قلق أمريكي من "حرب" بين قطر والإمارات... وبومبيو يعلن عن تحرك

    © REUTERS / Ibraheem al Omari
    العالم العربي
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    قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تنوي ممارسة الضغط على كل من قطر والإمارات لحل قضية تقديمهما إعانات مالية إلى شركاتهما للطيران.

    وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مشاركته في حلقة جديدة من برنامج "Full Measure" التلفزيوني تحت اسم "حروب الطيران"، "لا يمكن أن يكون هنا أي خطأ. إن قيام الدول الأخرى بتقديم إعانات مالية لشركاتها ينعكس سلبا على فرص العمل في الولايات المتحدة. وهذا التصرف غير نزيه وغير صحيح".

    ​وخلال البرنامج الذي شارك فيه بومبيو اشتكى ممثلون عن الشركات الجوية الأمريكية العملاقة الـ3، "American Airlines" و"United Airlines" و"Delta Airlines"، من استغلال نظرائهم في قطر والإمارات وسائل غير نزيهة في المنافسة مع الأمريكيين، من خلال الاعتماد بالدرجة الأولى على الإعانات المالية من قبل سلطات الدولتين، وطالب ممثلو الشركات خلال البرنامج إدارة ترامب التدخل في هذا الموضوع.

    ​وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دفع قطر والإمارات إلى التخلي عن إعانة شركاتهما للطيران انتهاكا لاتفاق السماء المفتوحة.

    وتم إبرام اتفاق السماء المفتوحة بين 34 دولة في هلسنكي عام 1992، وتهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز التعاون بين هذه البلدان في مجال الطيران العسكري والمدني.

    وقال بومبيو إن هذه الدول تتعامل بجدية مع قلق الولايات المتحدة بسبب هذه القضية، وأضاف: "يجري شق الطريق في قطاعات الصناعة والإنتاج القادرة على التنافس دائما بالقوة. وإن التخلي عن الإعانات المالية أمر صعب للغاية بعد بدء تطبيق نظام منحها".

    ووعد الوزير الأمريكي بمواصلة العمل لتحقيق هدفهم وقال "مصممون على تحقيق هدفنا. وهذا الأمر له أهمية كبيرة بالنسبة لشركات النقل الأمريكية وفرص العمل في قطاع الطيران بالولايات المتحدة".

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