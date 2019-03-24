قلق أمريكي من "حرب" بين قطر والإمارات... وبومبيو يعلن عن تحرك

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تنوي ممارسة الضغط على كل من قطر والإمارات لحل قضية تقديمهما إعانات مالية إلى شركاتهما للطيران.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مشاركته في حلقة جديدة من برنامج "Full Measure" التلفزيوني تحت اسم "حروب الطيران"، "لا يمكن أن يكون هنا أي خطأ. إن قيام الدول الأخرى بتقديم إعانات مالية لشركاتها ينعكس سلبا على فرص العمل في الولايات المتحدة. وهذا التصرف غير نزيه وغير صحيح".

Airline Wars: We sit down with Secretary of State @SecPompeo to discuss the big battle between U.S. and Middle East carriers. Sunday on Full Measure. #taxes #pompeo pic.twitter.com/XfEYDX78DL — Full Measure News (@FullMeasureNews) March 23, 2019

​وخلال البرنامج الذي شارك فيه بومبيو اشتكى ممثلون عن الشركات الجوية الأمريكية العملاقة الـ3، "American Airlines" و"United Airlines" و"Delta Airlines"، من استغلال نظرائهم في قطر والإمارات وسائل غير نزيهة في المنافسة مع الأمريكيين، من خلال الاعتماد بالدرجة الأولى على الإعانات المالية من قبل سلطات الدولتين، وطالب ممثلو الشركات خلال البرنامج إدارة ترامب التدخل في هذا الموضوع.

Air Wars: Most Americans don’t know it’s happening — but a feud in the airline industry could be costing American jobs, and money. Watch @ScottThuman report #delta #airplanes #airlines https://t.co/QNrLHmPdRU pic.twitter.com/RvtFdtFEwi — Full Measure News (@FullMeasureNews) March 24, 2019

​وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دفع قطر والإمارات إلى التخلي عن إعانة شركاتهما للطيران انتهاكا لاتفاق السماء المفتوحة.

وتم إبرام اتفاق السماء المفتوحة بين 34 دولة في هلسنكي عام 1992، وتهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز التعاون بين هذه البلدان في مجال الطيران العسكري والمدني.

وقال بومبيو إن هذه الدول تتعامل بجدية مع قلق الولايات المتحدة بسبب هذه القضية، وأضاف: "يجري شق الطريق في قطاعات الصناعة والإنتاج القادرة على التنافس دائما بالقوة. وإن التخلي عن الإعانات المالية أمر صعب للغاية بعد بدء تطبيق نظام منحها".

ووعد الوزير الأمريكي بمواصلة العمل لتحقيق هدفهم وقال "مصممون على تحقيق هدفنا. وهذا الأمر له أهمية كبيرة بالنسبة لشركات النقل الأمريكية وفرص العمل في قطاع الطيران بالولايات المتحدة".