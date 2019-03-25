الهيئة الشعبية لتحرير الجولان تتحدث عن تفعيل "الجناح العسكري"

أعلنت الهيئة الشعبية لتحرير الجولان العربي السوري المحتل، أمس، أنها ستبحث مع الجهات المعنية في الدولة مسألة "تفعيل الجناح العسكري" للهيئة.

ندد رئيس الهيئة إبراهيم العلي، بما أعلنه ترامب وقال:"هو يعطي شيئا ليس ملكا له، ولا يحق له التصرف به"، كما نقلت صحيفة "الوطن".

© REUTERS / Ronen Zvulun الخارجية الروسية: الجولان أرض سورية احتلتها إسرائيل وضمتها بشكل غير قانوني

وأشار العلي إلى أن القرار فردي أميركي بحت، معربا عن اعتقاده بأنه لن يكون له على أرض الواقع أي مفاعيل، وأنه "ورقة من الأوراق الانتخابية التي ستجري الشهر القادم في الكنيست الإسرائيلي ".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، اللذين يطالبان إسرائيل بالانسحاب منها.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 1981، أعلنت إسرائيل "ضم الجولان" من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة.