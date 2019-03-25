وزير الإعلام اليمني: عاصفة الحزم نقطة مضيئة في تاريخ العرب المعاصر

قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، إن الأهداف التي انطلقت على أساسها عاصفة الحزم وإعادة الأمل، تدل على عمق ارتباط اليمن بجواره العربي ارتباطا مصيريا لا يمكن أن تزعزعه الدسائس والمؤامرات.

وقال الوزير اليمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن "عاصفة الحزم تدل على عمق الروابط المتينة بين اليمن وجواره الخليجي وفي مقدمته أهلنا وأشقاؤنا بالمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز" على حد قوله.

وأضاف الإرياني

"عاصفة الحزم وإعادة الأمل تعتبر نقطة مضيئة في تاريخ العرب المعاصر حيث تجسدت النجدة والنخوة والشهامة في أزهى صورها عندما لبى الأشقاء في المملكة العربية السعودية وبقية دول التحالف النداء الشجاع الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وكان تحالف دعم الشرعية على مستوى التحدي في معركة الذود عن الأمن القومي العربي والإسلامي تجاه الأطماع الإيرانية الغاشمة والسافرة التي نشرت الدمار في أكثر من بلد عربي وأهلكت الحرث والنسل".

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ومنذ ذاك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.