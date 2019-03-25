الجيش الإسرائيلي يبلغ سكان محيط غزة باقتراب موعد قصف القطاع

القدس- سبوتنيك. وأفادت قناة "كان" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان محيط قطاع غزة باقتراب موعد القصف على القطاع وطالبهم بتوخي الحذر.

© REUTERS / Amir Cohen إسرائيل تستعد للحرب باستدعاء جنود الاحتياط ونشر كتيبتين على حدود غزة

وقالت القناة أنّ "الجيش الإسرائيلي يبلغ سكان "غلاف غزة" بأنه قريباً سيتم سماع دوي انفجارات ستكون جزءً من القصف على غزة، ويطالبهم بتوخي اليقظة والالتزام بالتعلميات".

كما أوضحت أنّ "الجيش الإسرائيلي قرر وقف حركة القطارات في المناطق المحاذية لقطاع غزة تحسباً لأي تطورات"، وسبق ذلك "تغيير مواقع هبوط الطائرات في مطار بن غوريون"، بعد تقدير للموقف الأمني".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إغلاق عدة مناطق وإعلانها عسكرية مغلقة، في منطقة "غلاف غزة".

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن المناطق التي أغلقها الجيش الإسرائيلي شملت شاطئ زيكيم والمناطق المتاخمة لنحال عوز ونتيف هاتسرا.

واستدعى الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، لوائين عسكريين ومقر قيادة فرقة عسكرية على خلفية هجوم صاروخي على وسط إسرائيل.

وقال متحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، "أنهى رئيس الأركان الجنرال كوفاخي سلسلة اجتماعات لتقييم الوضع. استدعاء لواءين عسكريين ومقر قيادة فرقة عسكرية إلى منطقة الجنوب. مستعدين لكل الاحتمالات".

تعقيب رئيس الوزراء نتنياهو على قيام إرهابيين فلسطينيين بإطلاق صاروخ على دولة إسرائيل من قطاع غزة فجر اليوم. pic.twitter.com/lb81TCSiGx — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 25, 2019

​واتهمت إسرائيل حركة حماس بتنفيذ هجوم صاروخي. وقال أدرعي "حماس نفذت عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل. الحديث عن صاروخ من إنتاج ذاتي لحماس".

وأضاف "تتحمل حماس مسؤولية ما يحدث في القطاع أو ينطلق منه".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن اليوم الاثنين، أنه سوف يختصر زيارته للولايات المتحدة للعودة إلى إسرائيل لمتابعة حادث إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إحدى المناطق شمال شرق تل أبيب.

على ضوء الأحداث الأمنية قررت اختصار زيارتي للولايات المتحدة. سألتقي مع الرئيس ترامب بعد عدة ساعات ثم سأعود فورا إلى البلاد لإدارة عملياتنا عن كثب. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 25, 2019

​وعبر حسابه على تويتر، قال نتنياهو "على ضوء الأحداث الأمنية، قررت اختصار زيارتي للولايات المتحدة. سألتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عدة ساعات ثم سأعود فورا إلى البلاد لإدارة عملياتنا عن كثب".

وأعلنت وسائل الإعلام إسرائيلية عن إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص في هجوم صاروخي على وسط إسرائيل، ودعت السلطات المحلية السكان للجوء إلى الملاجئ للاحتماء بها.