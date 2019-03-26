السعودية ترفض القرار الأمريكي حول الجولان

أعلنت المملكة العربية السعودية عن رفضها واستنكارها التام للإعلان الذي صدر عن الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة.

ونشرت المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا عن موقفها إزاء القرار الأمريكي الذي دعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

#المملكة تعرب عن رفضها التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 26, 2019

وأكدت المملكة في البيان "موقفها الثابت والمبدئي من هضبة الجولان، وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئا، وأن إعلان الإدارة الأميركية هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، ورقم (497) لعام 1981".

#المملكة تؤكد أن إعلان الإدارة الأمريكية هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967م ، ورقم (497) لعام 1981م — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 26, 2019

وأشارت السعودية إلى أن القرار سيكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة، داعية الأطراف كافة إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.