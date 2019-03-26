أوامر ملكية عاجلة من العاهل السعودي... نقلة نوعية كبرى

أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار، مجموعة من الأوامر الملكية العاجلة، التي ستحدث نقلة نوعية في الحياة بالمملكة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مجموعة القرارات، التي أصدرها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، وحضور ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال مجلس الوزراء: "يعد إطلاق خادم الحرمين الشريفين أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية تبلغ 86 مليار ريال، بمثابة نقلة نوعية كبيرة في تحسين جودة الحياة، وتوفير الفرص للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها في إطار تحقيق أهداف".

قرر #مجلس_الوزراء إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، على أن تستمرا في ممارسة أعمالهما إلى حين قيام المراكز المشار إليها أعلاه بممارسة اختصاصاتها، وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في خطة إنشائها.#واس — واس (@spagov) March 26, 2019

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كما أوضح مجلس الوزراء أنه يثمن جهود لجنة المشاريع الكبرى برئاسة ولي العهد، التي تقوم على هذه المشروعات الأربعة، التي ستسهم في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات.

كما شملت الأوامر الملكية حل هيئتين، وإنشاء 6 مراكز جديدة نوعية.

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ووافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، وتنظيم صندوق البيئة.

كما قرر مجلس الوزراء، إنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وفقا لتنظيماتها، وخطة إنشاء المراكز الوطنية التابعة لقطاع البيئة.

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كما قرر مجلس الوزراء السعودي، إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، على أن تستمرا في ممارسة أعمالهما، حتى قيام المراكز المشار إليها أعلاه بممارسة اختصاصاتها، وفقا للأحكام ذات الصلة الواردة في خطة إنشائها.