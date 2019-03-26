رئيس مجلس النواب المصري: لن أقبل أن يحاكمني التاريخ بسبب التعديلات الدستورية

وشدد عبد العال على أن الحظر متعلق بـ"فتح المدد الرئاسية"، والتعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقا، وما تضمنته في هذا الشأن هو فتح لمدة المدة من 4 سنوات لـ6 سنوات فقط دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من فترتين".
وأشار عبد العال إلى أن الأمر لايزال مقترح وقد يتم صياغه هذه المادة الانتقالية بشكل أخر من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن صياغتها في شكلها النهائي.
وأضاف عبد العال "لن أقبل أن يحاكمني التاريخ فى أن أخرج التعديلات بشكل معيب إطلاقا أو مخالفه للدستور. لابد أن يعي الجميع أن القانون الدستوري له معايير وضوابط".
وأتم رئيس مجلس النواب "التعديلات الخاصة بمدة فترة الرئاسة لست سنوات، لاغضاضة إطلاقا فيها وليس لها علاقة بمد الفترتين".
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