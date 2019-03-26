مفاجأة... مدير مكتب ابن سلمان يؤكد ما حدث مع إعلامية معارضة ويعترف بالخطأ

وجه مركز المبادرات في مؤسسة "مسك" الخيرية الذي يديره مدير مكتب ولي العهد السعودي، دعوة إلى الإعلامية السعودية المعارضة إيمان الحمود، المقيمة في فرنسا لحضور أمسية اليونسكو، كممثلة للمملكة.

وقال رئيس المركز ومدير مكتب ولي العهد، بدر العساكر، إن ذلك حصل بالخطأ، وكتب على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "نؤكد أننا في مركز مبادرات (مسك) الخيرية، نهدف لمواكبة توجيهات قادتنا، وبلورة الرؤى الوطنية، في مجالات دعم وتمكين الشباب، والوصول نحو أهدافنا على المستوى المحلي والدولي، في ظل ريادة بلادنا عبر العالم".

نؤكد أننا في مركز مبادرات مسك الخيرية، نهدف لمواكبة توجيهات قادتنا حفظهم الله، وبلورة الرؤى الوطنية، في مجالات دعم وتمكين الشباب، والوصول نحو أهدافنا على المستوى المحلي والدولي، في ظل ريادة بلادنا عبر العالم. — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) March 24, 2019

وأضاف "على هذا نؤكد أن ما حصل من توجيه دعوة للمدعوة إيمان الحمود، لحضور أمسية اليونسكو هو خطأ فردي بغير قصد يحتّم الاعتذار والاعتراف بالخطأ ومحاسبة المتسبب".

وختم مدير مكتب محمد بن سلمان، بالتأكيد على ضرورة "الالتزام بضرورة تقييم الإجراءات المتبعة، لمواجهة مثل هذه الأخطاء، فهذا الوطن العظيم غالٍ ولا مساومة عليه".

وعلى هذا نؤكد أن ما حصل من توجيه دعوة للمدعوة إيمان الحمود لحضور أمسية اليونسكو هو خطأ فردي بغير قصد يحتّم الاعتذار والإعتراف بالخطأ ومحاسبة المتسبب، والالتزام بضرورة تقييم الإجراءات المتبعة، لمواجهة مثل هذه الأخطاء.

فهذا الوطن العظيم غال ولا مساومة عليه. — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) March 24, 2019

وإيمان الحمود، هي إعلامية سعودية مقيمة في فرنسا وتعمل في إذاعة "مونت كارلو" الدولية، وهي من أبرز المعارضين لولي العهد محمد بن سلمان.