مفاجأة... مدير مكتب ابن سلمان يؤكد ما حدث مع إعلامية معارضة ويعترف بالخطأ

وقال رئيس المركز ومدير مكتب ولي العهد، بدر العساكر، إن ذلك حصل بالخطأ، وكتب على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "نؤكد أننا في مركز مبادرات (مسك) الخيرية، نهدف لمواكبة توجيهات قادتنا، وبلورة الرؤى الوطنية، في مجالات دعم وتمكين الشباب، والوصول نحو أهدافنا على المستوى المحلي والدولي، في ظل ريادة بلادنا عبر العالم".
نؤكد أننا في مركز مبادرات مسك الخيرية، نهدف لمواكبة توجيهات قادتنا حفظهم الله، وبلورة الرؤى الوطنية، في مجالات دعم وتمكين الشباب، والوصول نحو أهدافنا على المستوى المحلي والدولي، في ظل ريادة بلادنا عبر العالم.— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) March 24, 2019
وأضاف "على هذا نؤكد أن ما حصل من توجيه دعوة للمدعوة إيمان الحمود، لحضور أمسية اليونسكو هو خطأ فردي بغير قصد يحتّم الاعتذار والاعتراف بالخطأ ومحاسبة المتسبب".
وختم مدير مكتب محمد بن سلمان، بالتأكيد على ضرورة "الالتزام بضرورة تقييم الإجراءات المتبعة، لمواجهة مثل هذه الأخطاء، فهذا الوطن العظيم غالٍ ولا مساومة عليه".
وعلى هذا نؤكد أن ما حصل من توجيه دعوة للمدعوة إيمان الحمود لحضور أمسية اليونسكو هو خطأ فردي بغير قصد يحتّم الاعتذار والإعتراف بالخطأ ومحاسبة المتسبب، والالتزام بضرورة تقييم الإجراءات المتبعة، لمواجهة مثل هذه الأخطاء.— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) March 24, 2019
فهذا الوطن العظيم غال ولا مساومة عليه.
وإيمان الحمود، هي إعلامية سعودية مقيمة في فرنسا وتعمل في إذاعة "مونت كارلو" الدولية، وهي من أبرز المعارضين لولي العهد محمد بن سلمان.
ونشرت الإعلامية السعودية إيمان الحمود، صورة بطاقة دعوة لها لحضور الأمسية، وقد وقع عليها بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، ورئيس مركز مبادرات "مسك".
يحتضن مقر #اليونسكو هذا المساء أمسية "ناي" الشعرية والتي سيستمع فيها الحضور الى الأمير الشاعر #بدر_بن_عبد_المحسن وهو يشدو ب ١٤ قصيدة ستكون مترجمة أيضاً بالفرنسية.— ايمان الحمود (@imankais1) March 21, 2019
رغم أنني أعمل اليوم حتى ساعة متأخرة سأحاول أن احضر ولو جزءاً منها.. شكراً لمؤسسة #مسك الخيرية على الدعوة الكريمة🌹 pic.twitter.com/x0omVzCpv5
يذكر أن مؤسسة "مسك" السعودية نظمت أمسية شعرية للشاعر السعودي الأمير بدر بن عبد المحسن آل سعود، ووجهت دعوات حضور لنخب ثقافية وفكرية وإعلامية عرب وفرنسيين في العاصمة الفرنسية، مع توفير ترجمة فرنسية للقصائد التي سيلقيها الشاعر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)