بعد منحة الوليد... دعم مالي ضخم من "قطر الخيرية" لضحايا مجزرة مسجدي نيوزيلاندا

أعلنت مؤسسة "قطر الخيرية" عن دعم مالي بقيمة 5 ملايين ريال، (الدولار يساوي 3.64 ريال قطري) لمؤازرة أسر ضحايا مذبحة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلاندا، بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية.

وبحسب الموقع الرسمي للجمعية، تعد "قطر الخيرية" من أكبر الهيئات الخيرية غير الحكومية الرائدة في الوطن العربي والعالم. تأسست عام 1992 بهدف تطوير المجتمع القطري والمجتمعات المعوزة.

© REUTERS / STAFF منحة من الوليد بن طلال لضحايا مجزرة نيوزيلندا

ووفقا صحيفة " الوطن " القطرية، اليوم الثلاثاء، يتمثل الدعم في مساعدة الأيتام الذين راح آباؤهم ضحية هذا الحادث، ومساعدة الأرامل اللاتي فقدن أزواجهن وتوفير الدعم النفسي للمصابين وأسرهم، ودفع رسوم الحماية القانونية للأسر بالإضافة إلى ما يلزم من ترميم للمسجدين.

من جانبه قال السيد فيصل راشد الفهيدة، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية في قطر الخيرية، إنه استشعارا من قطر الخيرية لدورها الإنساني وتدخلها في لحظات الكوارث والأزمات رأت أن تسارع في تقديم العون والمساندة لضحايا الحادث والوقوف إلى جانب أسرهم والتخفيف من حجم الصدمة التي تعرضوا لها وأن تخلفهم في أهلهم وذويهم لتجاوز ما يمرون به من خلال مشاريعها المختلفة المتصلة بكفالة الأيتام ومساعدة الأرامل والأسر محدودة الدخل وغيرها.

وقبل أيام أعلن الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن منحة لضحايا مجزرة نيوزيلندا، وأعلنت مؤسسة الوليد للإنسانية، عن تبرعها بمبلغ مليون دولار لصالح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، الجمعة الماضي، وسقط فيه 50 قتيلا ومثلهم من الجرحى.

وأعاد الأمير الوليد إعادة تغريدة مؤسسته الخيرية معلقا: "ما حدث بنيوزيلندا لا يقبله لا عقل ولا دين، فأن نقف ضد الإرهاب هو واجبنا جميعا".

وشهدت الجمعة قبل الماضية الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايستتشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، حسب سلطات البلاد.

وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.

وتمكنت السلطات في نيوزيلندا من توقيف منفذ مجزرة المسجدين، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت"، ومثُل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.