رغم قرار ترامب حول الجولان... قمة تونس لن تناقش عودة سوريا إلى الجامعة العربية

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، اليوم الثلاثاء، في تعليقه على إعلان دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، إن التأييد العربي لسورية لا لبس فيه.

وأشار زكي إلى أن الجامعة العربية أعربت عن رفضها لهذا القرار الأمريكي، مشددا على أنها مواقف مبدئية تعبر عن ضمير العرب وجامعة الدول العربية في هذا الوقت.

© AP Photo / شكري: ليس لدى مصر أي شروط لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

وأضاف زكي في تصريح لـ" سبوتنيك "، اليوم، الثلاثاء، على هامش افتتاح أشغال الاجتماع التحضيري لكبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقعد في إطار أشغال القمة العربية بتونس في دورتها الثلاثين، أن مسألة عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية غير مطروحة ضمن جدول أعمال القمة العربية في تونس.

وتابع حسام زكي أنه لا يوجد إلى حد اليوم توافق عربي بشأن عودة سوريا إلى الجامعة، مبينا بأنه سيتم حسم هذه المسألة متى توفر توافق بين مختلف الدول العربية. مضيفا بأن هذا القرار معقد ولا يمكن أن يتحقق إلا بإجماع عربي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم أمس الاثنين، 25 مارس/ آذار 2019، افتتاح أشغال الاجتماعات التحضيرية، التي تعقد في إطار الدورة 30 للقمة العربية بتونس، بالاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

على أن يعقد اليوم الثلاثاء اجتماع المندوبين الدائمين، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المبرمج، يوم 29 من الشهر الجاري، تمهيدا لعرض مشاريع القرارات على القمة، يوم 31 مارس/ آذار 2019.