مسؤول عُماني ينفي وجود "خلية تجسس إماراتية" في بلاده... وقرقاش يرد

قطع أسعد بن طارق، ممثل سلطان سلطنة عمان، قابوس بن سعيد، الشك باليقين، حول حسن علاقات الإمارات بالسلطنة، عبر نفيه لكلّ ما يروّج في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أسعد بن طارق، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء العُماني، أثناء حفل في ولاية أدم العمانية، بحضور عددٍ من المسؤولين والسلطات المحلية، إنه يسمع كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي من الاستفزاز حول علاقة السلطنة والإمارات الشقيقة مؤكدًا: "جارك سيظل جارك"؛ بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".

ودعا المسؤول العُماني الكبير إلى حسن الظن والتفاؤل، وتركِ ما يحاول البعض أن يستفزّ به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق رسمي على كلمة المسؤول العماني، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إنّ العلاقة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان متأصلة متجذرة تاريخية، وإنّ الحرص عليها أولوية الأولويات.

العلاقة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان متأصلة متجذرة تاريخية، وحرصنا عليها أولوية الأولويات، ومن هذا المنطلق نثمن غاليا مداخلة سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس، بكل ما تتضمنه من نخوة وإخلاص ومحبه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٦ مارس ٢٠١٩

وأضاف قرقاش بتغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" صباح اليوم، الثلاثاء: "من هذا المنطلق نثمن عاليًا مداخلة سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس، بكل ما تتضمنه من نخوة وإخلاص ومحبة".

وجاء تعليق ممثل السلطان قابوس، ردًّا على إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، أوردتها حسابات قطرية نشطة بموقع "تويتر" قبل أيام، تزعمُ وجود "خلية تجسس إماراتية" في سلطنة عمان.