إعلام: سوريا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن الجولان

طلبت سوريا عقد اجتماعات لمجلس الأمن الدولي بشأن هضبة الجولان، وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، نقلا عن دبلوماسيين.

موسكو — سبوتنيك. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

ويضفي المرسوم صبغة رسمية على بيان ترامب في 21 آذار/مارس الحالي، الذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن تعترف تماما بسيادة إسرائيل على الجولان.

© Sputnik / Mohamed Moustafa خارطة الجولان السوري المحتل

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، الذي يطالب إسرائيل بإلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وغير ذات أثر.