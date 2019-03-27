إسرائيل تنشر استطلاعا حول الشعوب العربية المستعدة لتطبيع العلاقات مع تل أبيب

نشرت الخارجية الإسرائيلة نتيجة استطلاع رأي عن المواطنين في الشرق الأوسط المستعدين لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر إن "العديد من سكان الدول العربية معنيون بعلاقات مع إسرائيل".

وجاء في منشور الصفحة التابعة للخارجية الإسرائيلية على تويتر، إن الخارجية أجرت في نهاية 2018 استطلاع رأي "تضمن أسئلة تم توجيهها لسكان دول الشرق الأوسط التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

ولفت الحساب إلى أن الاستطلاع كان يسأل عن "مدى رغبتهم (الشعوب) في أن تقيم بلدانهم علاقات مع إسرائيل.

العديد من سكان الدول العربية معنيون بعلاقات مع إسرائيل



هذه هي نتيجة استطلاع جديد للرأي أجرته وزارة الخارجية الإسرائيلية في نهاية ٢٠١٨. بضمن الأسئلة التي تم توجيهها لسكان دول الشرق الأوسط التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مدى رغبتهم في أن تقيم بلدانهم علاقات مع إسرائيل pic.twitter.com/itwbmt2McU — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 27, 2019

​وأرفقت الصفحة صورة فيها نسب المستعدين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وجاء على رأس هذه الدول العراق بنسبة 43%، ثم جاءت الإمارات العربية بنسبة استعداد 42% من سكانها على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وفي المرتبة الثالثة جاءت المغرب بنسبة 41%، ثم إيران في المرتبة الرابعة بنسبة 34%، وفي المرتبة الخامسة جاءت تونس بنسبة 32%.

واحتلت السعودية المرتبة السادسة بنسبة 23%، وفي المرتبة الأخيرة جاءت الجزائر بنسبة 21%.

ولم تكشف الصفحة الآليات التي اعتمدت على الاستطلاع، ولا الطريقة التي تم بها، ولا النسبة التي شاركت في الاستطلاع.