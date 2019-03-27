العراق يصوت على إعفاء خاص للإيرانيين

وافق مجلس الوزراء العراقي على إعفاء الوافدين الإيرانيين من رسوم السمات، شرط المقابلة بالمثل.

وبحسب بيان للمجلس، أمس الثلاثاء: "صوّت مجلس الوزراء، على إعفاء الإيرانيين من رسوم سمات الدخول شرط المقابلة بالمثل"، وفقا لموقع قناة "السومرية نيوز".

© REUTERS / Iraqi Prime Minister Office رئيس مجلس الوزراء المكلف يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق

وأضاف البيان إلى أن المجلس "صوت كذلك على فتح قنصلية فخرية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في محافظة البصرة".

وأقر مجلس الوزراء في جلسته كذلك "مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان إحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000"، كما تم التصويت على "مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساس لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص".

وقال مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في بيان إن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته تخفيض أجور التمويل الصحي، والموافقة على تخفيض الأجور التي تستوفى من المواطنين عند مراجعة المؤسسات الصحية، والإبقاء على مجانية الخدمات الصحية الوقائية (رعاية الأمومة والطفولة، والصحة المدرسية، والثلاسيميا، والأورام السرطانية).

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء ألزم وزارة المالية بتمويل الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة لسنة 2019 بالكامل (دون التعويضات والأدوية) لديمومة عمل المؤسسات الصحية كافة ولتقديم أفضل الخدمات الصحية".

كما صوت المجلس على مشروع قانون نقابة التمريض.