بالفيديو...خلاف على الهواء مباشرة بين فنان سوري وإعلامي لبناني حول الجولان والأسد

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لشجار حصل خلال برنامج تلفزيوني على قناة لبنانية بين فنان سوري وإعلامي لبناني حول قضية الجولان السوري المحتل.

ووقع شجار كلامي بين الفنان علي الديك والإعلامي اللبناني سلام الزعتري المشارك في التقديم مع فريق البرنامج.

وبدأ الخلاف بعدما سأل المقدم الفنان السوري رأيه في مسألة الاعتراف الأميركي بالجولان أرضا إسرائيلية.

فأكد الديك أنه رأى في كلام الرئيس الأميركي "جعجعة ولم يرَ طحيناً"، وتدخل الزعتري قائلاً إن "النظام السوري باع الجولان". هذا الأمر أثار غضب الفنان علي الديك الذي رفض كليا أن يكمل الزعتري رأيه، نازعا الميكروفون للانسحاب من الحلقة، فما كان من الزعتري إلا أن انسحب بنفسه.