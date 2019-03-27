بالفيديو...خلاف على الهواء مباشرة بين فنان سوري وإعلامي لبناني حول الجولان والأسد

ووقع شجار كلامي بين الفنان علي الديك والإعلامي اللبناني سلام الزعتري المشارك في التقديم مع فريق البرنامج.
وبدأ الخلاف بعدما سأل المقدم الفنان السوري رأيه في مسألة الاعتراف الأميركي بالجولان أرضا إسرائيلية.
فأكد الديك أنه رأى في كلام الرئيس الأميركي "جعجعة ولم يرَ طحيناً"، وتدخل الزعتري قائلاً إن "النظام السوري باع الجولان". هذا الأمر أثار غضب الفنان علي الديك الذي رفض كليا أن يكمل الزعتري رأيه، نازعا الميكروفون للانسحاب من الحلقة، فما كان من الزعتري إلا أن انسحب بنفسه.
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