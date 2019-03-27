بتوجيهات ملكية... الأردن يدعم غزة بطاقم طبي

أفادت وكالة " عمون " أن السلطات الأردنية أرسلت اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة "طاقما طبيا وتمريضيا متكاملا من أصحاب الخبرة والكفاءة في التعامل مع الإصابات، مكون من مستشارين وأخصائيي جراحة شرايين، وجراحة صدر، وجراحة دماغ وأعصاب، وجراحة عامة، وجراحة عظام، وتخدير وإنعاش وعدد من الممرضين والفنيين".

© AFP 2019 / Thomas Coex فرنسا تقدم مساعدات طبية لصالح المستشفى الأردني العسكري في غزة وبحسب الوكالة، فإنه وبتوجيهات ملكية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الفريق محمود عبد الحليم فريحات إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية اليوم الأربعاء، بإرسال فريق طبي وتمريضي ومهن طبية متخصصة للمستشفى الميداني الأردني الموجود في قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن هذا التوجيه يأتي "في إطار الجهود الملكية المستمرة لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لهم بكافة أشكاله، ولتعزيز القدرات الطبية في المستشفى الميداني ولتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين، وإجراء التداخلات الجراحية اللازمة لهم في ظل الظروف التي يتعرض لها أبناء القطاع".

وقال مدير الخدمات الطبية الملكية بالإنابة العميد الطبيب شوكت التميمي إن "الطاقم الطبي الذي جاء بتوجيهات ملكية سيباشر عمله اليوم منذ لحظة وصوله إلى المستشفى الميداني، وسيعمل على تقييم الحالات المرضية للمصابين والمباشرة بتقديم الرعاية الطبية لهم وإجراء العمليات الجراحية المتخصصة".

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في غزة ما زال يواصل تقديم الخدمة الطبية لأبناء قطاع غزة منذ عام 2009 .​