الجعفري: نطالب بالضغط على أمريكا للسماح للاجئي الركبان بحرية الحركة

قال المندوب السوري في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري إن دمشق تطالب الأمم المتحدة بالضغط على الجانب الأمريكي للسماح للاجئي مخيم الركبان بحرية الحركة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجعفري في كلمة له اليوم الأربعاء بمجلس الأمن "سوريا تطالب مجلس الأمن بالضغط على الجانب الأمريكي للسماح بخروج قاطني مخيم الركبان وبإلزام القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية".

وتسائل الجعفري حول وضع قيادات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) الموقوفين في سوريا، قائلا "إذا كانت داعش انتهت، فأين البغدادي وقيادات التنظيم الإرهابي وأين المساءلة على ما فعلوه في سوريا والعراق ولماذا يتم إخفائهم."

وفيما يتعلق بالدستور السوري، جدد الجعفري، أن عملية وضع دستور للبلاد نبغي أن تتم بين السوريين دون تدخل خارجي.

وقال المندوب السوري، "الدستور، وكل ما يتصل به، شأن سيادي بحت يقرره السوريون دون أي تدخل خارجي، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".