الجعفري: نطالب بالضغط على أمريكا للسماح للاجئي الركبان بحرية الحركة

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجعفري في كلمة له اليوم الأربعاء بمجلس الأمن "سوريا تطالب مجلس الأمن بالضغط على الجانب الأمريكي للسماح بخروج قاطني مخيم الركبان وبإلزام القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية".
وفيما يتعلق بالدستور السوري، جدد الجعفري، أن عملية وضع دستور للبلاد نبغي أن تتم بين السوريين دون تدخل خارجي.
وقال المندوب السوري، "الدستور، وكل ما يتصل به، شأن سيادي بحت يقرره السوريون دون أي تدخل خارجي، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
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