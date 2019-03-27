مقتل وإصابة 12 مدنيا بانفجار لغم في ريف حلب شمالي سوريا

قتل وأصيب 12 مدنيا، اليوم الأربعاء، بعد انفجار لغم في ريف محافظة حلب شمالي سوريا.

© Sputnik . nour molhem التلفزيون الحكومي السوري: استشهاد طفل برصاص قنص على حافلة مدرسية في حلب

أفادت وكالة الأنباء السورية " سانا "، بـ "مقتل 9 مدنيين وإصابة 3 آخرين بجروح بانفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في بلدة تل جبين بريف حلب الشمالي".

الجدير بالذكر أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة أعلن أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير 2 هكتار من الأراضي السورية من الألغام، بالإضافة إلى أنه تم كشف وتدمير 26 عبوة قابلة للانفجار.

يذكر أن نزاعا مسلحا تعاني منه سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 الإعلان عن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق (تنظيم محظور في روسيا). وما زالت عمليات "تطهير" الأراضي السورية من المسلحين المتشددين متواصلة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية الأولى هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين.