واشنطن تدعو روسيا للضغط على سوريا لسحب قواتها من هضبة الجولان

موسكو- سبوتنيك. وقال المنسق السياسي للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رودني هانتر: "يتعين على روسيا ممارسة الضغط على النظام السوري لسحب قواته على الفور من منطقة الفصل في سوريا".
وأكد هانتر أن الولايات المتحدة تؤيد السلام بين إسرائيل وكافة جيرانها، ولكن "لا يوجد هناك شريك للسلام" في سوريا.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
هذا وتعقد الآن جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول قضية الجولان.
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