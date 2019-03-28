واشنطن تدعو روسيا للضغط على سوريا لسحب قواتها من هضبة الجولان

موسكو- سبوتنيك. وقال المنسق السياسي للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رودني هانتر: "يتعين على روسيا ممارسة الضغط على النظام السوري لسحب قواته على الفور من منطقة الفصل في سوريا".

© Sputnik . Laur Hashem عدوان إسرائيلي على حلب والدفاعات السورية تسقط 70 % من الأهداف

كما ادعى الدبلوماسي الأمريكي بوجود عناصر "حزب الله" داخل المنطقة المنزوعة السلاح، مؤكدا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مشيرا إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان لا يؤثر على عمل البعثة الأممية في المنطقة.

وأكد هانتر أن الولايات المتحدة تؤيد السلام بين إسرائيل وكافة جيرانها، ولكن "لا يوجد هناك شريك للسلام" في سوريا.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

هذا وتعقد الآن جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول قضية الجولان.