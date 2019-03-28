الجيش اليمني يعلن مقتل 30 من "أنصار الله" بينهم قيادي بارز في كمين شمال الضالع

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة العشرات من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بكمين في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش استدرجت عناصر من الحوثيين، في أثناء محاولة تسللها في محيط جبل مضرح غرب منطقة مريس شمال الضالع، قادمة من جبل الشامي، وحاصرتها ومن ثم باغتتها بهجوم مفاجئ".

© REUTERS / Naif Rahma "أنصار الله" تعلن قصف تجمعات للجيش في حجة بصاروخ باليستي

وأضاف أن "مجموعة أخرى من الحوثيين حاولت فك الحصار عن العناصر المحاصرة، إلا أن الجيش استهدفها قبل أن تصل إلى منطقة المواجهات".

وحسب الجيش اليمني، "أسفر الكمين عن مقتل 30 من الحوثيين بينهم القيادي إبراهيم الأكوع نائب مشرف الجماعة في محافظة الضالع ومسؤول إمدادها في جبهات المحافظة، في حين أصيب 10 آخرون".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.