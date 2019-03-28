انفجار ضخم في مقديشو وارتفاع أعمدة الدخان في السماء... والسبب مجهول

وذكر راديو "دالسان" الصومالي على موقعه على "تويتر"، أن "انفجارا ضخما سمع دويه في طريق مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشيو".
ولم يتم معرفة حتى الآن أسباب الانفجار.
وفي 23 مارس/ آذار الجاري اقتحمت حركة الشباب الصومالية مبنى حكوميا بقلب العاصمة مقديشو في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل منهم مساعد وزير سقط في معركة بالأسلحة تلت الانفجار.
#Update Busy Junction called Dabka, near Hotel Dayah, hit #heavy Explosion, it is nearly 200M from us. #Mogadishu #Somalia. this is clip of the Blast. pic.twitter.com/R6A0EzxtAr— Today from Somalia (@Faafreebnews) March 28, 2019
وهز الانفجار الكبير وسط العاصمة وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان فوق موقع الانفجار في المبنى الذي يضم وزارتي العمل والأشغال العامة.
وقالت الشرطة في وقت لاحق إن القتال داخل المبنى انتهى وإنه جرى تأمينه بالكامل.
وقال رائد الشرطة علي عبدالله لرويترز "قوات الأمن قامت بتأمين المبنى. وقتل المتشددون الأربعة الذين اقتحموا المبنى. هناك متشدد آخر هو مفجر السيارة الملغومة وقد مات هو الآخر".
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