قبل السفر إلى تونس... توجيه من الملك سلمان بشأن ولي العهد

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة.

وجاء نص الأمر كما يلي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية..

بناء على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1428ه، ونظرا إلى عزمنا —بمشيئة الله- على السفر خارج المملكة هذا اليوم الخميس الحادي والعشرين من شهر رجب عام 1440 حسب تقويم أم القرى الموافق للثامن والعشرين من شهر مارس/أذار عام 2019؛ فقد أنبنا، بموجب أمرنا هذا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بيانا، في وقت سابق اليوم، أعلن فيه مغادرة العاهل السعودي في زيارة رسمية لجمهورية تونس؛ تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الباجي قايد السبسي.

وأوضح بيان الديوان الملكي، أنه سيتم خلال الزيارة، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

#خادم_الحرمين_الشريفين يغادر #الرياض متوجهاً إلى الجمهورية التونسية في زيارة رسمية كما يرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.#واس pic.twitter.com/JopLvd4pcf — واس (@spagov) March 28, 2019

وأعلن البيان أن الملك سلمان سيرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثلاثين، المقرر عقدها في تونس يوم الأحد المقبل.