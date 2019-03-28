مخاطر تهدد الأمن القومي... ملفات أمام القمة الـ"30" للبرلمان العربي في تونس

يستعرض رئيس البرلمان العربي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ"30" التي ستعقد في الجمهورية التونسية، رؤية البرلمان العربي بشأن أهم التحديات والمخاطر الجسيمة التي تهدد الأمن القومي العربي وسبل معالجتها.

جاء في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الخميس، إن أهم الملفات التي يعرضها رئيس البرلمان على القمة هو استمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، إلى جانب القرار المرفوض الصادر مؤخرا عن الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بسيادة قوة الاحتلال على الجولان العربي السوري المحتل، والعمليات الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول والمجتمعات العربية، والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah البشير يغيب عن القمة العربية في تونس... ما الذي حدث

وأضاف البيان أن رئيس البرلمان العربي سيعرض على القادة العرب.

أهم ما صدر عن البرلمان العربي من قراراتٍ ووثائقٍ وخطط عمل لدعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية، ومنها: "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات"، وجلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي لدعم السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقرار البرلمان العربي بشأن "التصدي لمُخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل، وخطة البرلمان العربي لوضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.

كما سينقل السلمي خلال كلمته" وفقا للبيان" مطالب الشعب العربي في ظل الظروف الدقيقة والتحديات الجسيمة التي يمر بها، موضحا أن السبيل الأنجع لمواجهة كل هذه التحديات يكون من خلال التضامن العربي، وتبني سياسات ومواقف عربية موحدة للدفاع عن أمن وسيادة ووحدة الدول العربية وحماية مجتمعاتها.