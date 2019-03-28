الحوثي: فشل العدوان في شراء القبائل اضطره للاعتماد على مرتزقة أجانب

قال القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، إن هشاشة موقف التحالف العربي في اليمن، اضطره إلى الاعتماد على مرتزقة أجانب من عدة دول، بعد فشله في استمالة القبائل اليمنية.

القاهرة — سبوتنيك. وأضاف الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" وعضو في المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، في تغريدة على "تويتر": "فشل العدوان في شراء القبائل اليمنية وشخصياتها الوطنية أمام حبها وفخرها بوطنها وهو انتصار يماني للقيم وللجمهورية وللقانون والدستور وللأعراف والتقاليد الرافضة للعدوان".

وتابع: "أثبت هذا الانتصار هشاشة وفظاعة موقف العدوان مما اضطره للاعتماد على مرتزقة أجانب من عدة دول وبأغلبية جنجاويدية".

فشل العدوان في شراء القبائل اليمنية وشخصياتها الوطنيةامام حبها وفخرها بوطنها

وهو انتصار يماني

للقيم وللجمهورية و للقانون والدستور وللاعراف والتقاليدالرافضةللعدوان،وقداثبت هذا الانتصار

١_هشاشة وفضاعة موقف العدوان مما اضطره للاعتماد على مرتزقة اجانب من عدة دول وباغلبية جنجاويدية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 28, 2019

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.