أمير قطر يتلقى رسالة من بوتين

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الخميس، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا": "تلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، رسالة شفوية من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".

وأضافت الوكالة القطرية أن "إيغور سيتشين المدير التنفيذي لشركة "روس نفط" الروسية، قام بنقل الرسالة، خلال استقبال أمير قطر له بمكتبه في الديوان الأميري، صباح أمس الخميس".

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى رسالة شفوية من رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وقام بنقل الرسالة المدير التنفيذي لشركة روس نفط الروسية خلال استقبال سمو الأمير له بمكتبه بالديوان الأميري.#قنا pic.twitter.com/IDnuuCnbHn — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 28, 2019

​وتشهد العلاقات القطرية الروسية تطورا مستمرا في مختلف المجالات، حيث حققت قفزات كبيرة بمسيرة التعاون في الآونة الأخيرة. وقد تعززت تلك العلاقات بفضل حرص قيادتي البلدين على تطويرها والوصول بها إلى أعلى مراحلها بما يخدم مصالح الشعبين، وهو الأمر الذي تترجمه الزيارات المتبادلة بين البلدين في شتى المجالات، علاوة على التنسيق في مختلف الملفات والقضايا التي تهم المنطقة.