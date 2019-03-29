بالصور... بقايا الصواريخ الإسرائيلية وآثار الهجوم على حلب

نشرت إذاعة "شام أف أم" على موقع "تويتر" صورا توثق الهجوم الإسرائيلي على المنطقة الصناعية في منطقة الشيخ نجار في ريف حلب الشمال الشرقي.

ويظهر في الصور الدمار الذي لحق بالمنشآت وبقايا الصواريخ الإسرائيلية.

#سوريا #حلب

عدسة #شام_إف_إم توثق آثار العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له #المنطقة_الصناعية في #الشيخ_نجار بريف حلب، حيث توضح الصور بقايا الصواريخ الإسرائيلية التي استخدمت في العدوان



عدسة| مراسل شام إف إم في حلب: زاهر طحان pic.twitter.com/mec1ZD13AR — Sham fm شام اف ام (@radioshamfm) March 29, 2019

صرح مصدر عسكري سوري أن "وسائط دفاعنا الجوي في حوالي الساعة 23:00 من ليل الأربعاء الواقع 27 آذار/ مارس قامت بالتصدي لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرقي حلب حيث أسقطت عددا من الصواريخ المعادية، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات"، كما نقلت وكالة "سانا".