في زيارة تاريخية... دخول مهيب للملك سلمان إلى قصر الرئاسة التونسية (فيديو)

وصل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى قصر قرطاج في تونس اليوم الجمعة.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في مقدمة مستقبليه.

ويقوم الملك سلمان خلال الزيارة بـ"بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

فيديو | الملك يصل قصر قرطاج والرئيس السبسي في مقدمة مستقبليه #الإخبارية#الملك_سلمان_في_تونس pic.twitter.com/EzIg77sXw6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2019

وقال بيان للديوان الملكي السعودي إن الملك سيرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ـ الثلاثين ـ التي ستعقد في الجمهورية التونسية 31 من الشهر الجاري.

وكان سفير المملكة لدى تونس، محمد بن محمود العلي، قال في حوار مع مجلة تونسية، قبل أيام إن زيارة الملك إلى تونس "زيارة تاريخية وهامة بكل المقاييس وقد لمسنا قبل الزيارة اهتماما كبيرا على جميع المستويات بدءا بفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي وصولا إلى كافة المؤسسات السياسيّة في تونس".

وأضاف أن "المشاريع السعودية أو مساهمة المملكة في المشاريع التنموية في تونس ليست بأمر جديد بل يعود إلى سنة 1975، ونحن مستمرون في دعم الشقيقة تونس بكل ما يساهم في استقرارها وازدهارها".