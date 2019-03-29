شابان سوريان يرغمان الملك عبد الله على النزول من سيارته

أنهى الملك الأردني، عبد الله الثاني، مراسم تسلمه جائزة "مصباح السلام" في إيطاليا.

وفي الوقت الذي هم الملك بالصعود إلى سيارته في بلدة اسيزي، انتبه إلى شابين يحملان لوحة فنية.

فنزل الملك عبد الله من سيارته للحديث إلى الشابين، وهما محمد الشاهين من ريف حلب ومحمد كريز من قرية التل، حسب صحيفة الرأى الأردنية.

وقال مهند مبيضين، عضو الوفد الإعلامي للملك، إن الشابين حيا الملك على استقباله للاجئين السوريين.

وتسلم ملك الأردن، جائزة "مصباح السلام" لعام 2019، لجهوده في تعزيز حقوق الإنسان وحوار الأديان واستضافة اللاجئين.