شابان سوريان يرغمان الملك عبد الله على النزول من سيارته

وفي الوقت الذي هم الملك بالصعود إلى سيارته في بلدة اسيزي، انتبه إلى شابين يحملان لوحة فنية.
عاجل الملك ينزل من سيارته في إيطاليا لأجل شابين — فيديو https://t.co/1bLCbDXuNj#الملك #ايطاليا #شابين #الاردن #الرأي pic.twitter.com/cA5ku0ABm0— الرأي — أخبار الأردن (@alrai) March 29, 2019
فنزل الملك عبد الله من سيارته للحديث إلى الشابين، وهما محمد الشاهين من ريف حلب ومحمد كريز من قرية التل، حسب صحيفة الرأى الأردنية.
وقال مهند مبيضين، عضو الوفد الإعلامي للملك، إن الشابين حيا الملك على استقباله للاجئين السوريين.
وتسلم ملك الأردن، جائزة "مصباح السلام" لعام 2019، لجهوده في تعزيز حقوق الإنسان وحوار الأديان واستضافة اللاجئين.
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