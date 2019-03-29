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22:58 29 مارس/ آذار 2019
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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    مفاجأة تشعل الجدل في الخليج... جاء من السعودية وقدم اعتذارا علنيا لأمير قطر (فيديو)

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    فاجأ طالب بن شريم المري الجميع باعتذاره عما بدر منه بحق قطر وأميرها وشعبها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017.

    وقال ابن شريم — في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي- إنه يعتذر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على كل ما صدر منه خلال الفترة الماضية.

    وقال ابن شريم في الفيديو: "أتيت وأسرتي ومرافقيّ لغرض الاعتذار لدولة قطر ولأميرها تميم بن حمد، عما صدر مني السنة الماضية في الإعلام، وجئت أعتذر منه ومن الوالد حمد بن خليفة ومؤسس البلاد الذي يعطي وما يزال يعطي".

    وأقرّ ابن شريم بمعروف دولة قطر عليه وعلى قبيلة "آل مرّة" موضحا تاريخ تسجيله للفيديو في 26 من الشهر الجاري: "هذا اعتذاري، ونحن أسرة فضلهم علينا وعلى أسرتنا كبير، إذ ضمتنها دولة قطر، ولا ننسى الفضل وقطر عزيزة علينا، وأتيت اليوم للاعتذار من أمير البلاد ووالده وجميع أسرته وحكومته وشعبه، مما صدر منا، ولا ننسى معروفهم مع قبائل آل مرة، ونعتذر ونحترم البلاد قطر والسعودية الدولتين الخليجيتين ونرجو عن قريب أن يصلح ما حصل بينهما".

    وابن شريم كان موجودا في السعودية منذ قرار مقاطعة قطر، وكانت بعض وسائل الإعلام تصفه بأنه "معارض قطري" يمثل "قبائل آل مرة" وكان يظهر من الرياض للهجوم على قطر منذ بدء المقاطعة.

    وكتب رئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية عبد الله العذبة —تعليقا على فيديو ابن شريم- "لقد أخطأ طالب بن شريم بحق دولة قطر بصفته الشخصية، فهو لا يمثل قبيلة آل مرة في قطر، ولا يمثل حتى كل آل مرة بالسعودية. مواقف آل مرة منذ اللحظة الأولى هي الالتفاف حول أميرهم تميم بن حمد بقمة الأزمة".

    وأضاف "أفضال الأمير تميم بن حمد راعي العليا وأفضال الأمير الوالد حمد بن خليفة في بطنك وبطن عيالك بصفتكم سعوديين يا طالب، نحن آل مرة مواطنون، لنا حقوق في دولة قطر وعلينا واجبات، وموقفنا معروف وأنك لا تمثلنا سابقا ولا لاحقا، فهذه دولة لا تشبه مزرعة ابن سعود الذي يعاملكم كرعايا ورعيان".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأزمة الخليجية, أزمة مقاطعة قطر, الحكومة القطرية, تميم بن حمد آل ثاني, دول المقاطعة, قطر
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