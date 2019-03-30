بالفيديو... عملية أمنية تؤدي إلى ضبط كمية كبيرة من المخدرات في لبنان

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، يوم أمس الجمعة، عبر حسابها الخاص على "تويتر" أن مكتب مكافحة المخدرات في وحدة الشرطة القضائية اللبنانية تمكنت من خلال عملية أمنية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات كانت معدة للتهريب بشكل محترف.

وفي التفاصيل كانت العصابة تخطط لتهريب حبوب الكبتاغون الى إحدى الدول العربية، وبعد الكشف عليها تم تعداد حوالي 625,500 حبة وقدرت قيمتها بـ 8 ملايين دولار على الأقل.

مفروشات بطيّر العقل!!

مكتب مكافحة الـ #مخدرات والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية يضبطان كمية كبيرة من الكبتاغون مهرّبة داخل مقاعد غرفة جلوس.https://t.co/PLwSqnQ5FQ#قوى_الأمن #لبنان pic.twitter.com/TQHC2bHAXd — قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 29, 2019

وأشارت المديرية العامة أن عملية التهريب كانت مخططة من خلال أثاث منزلي داخل سرير ومقاعد للجلوس.

ونشرت السلطات اللبنانية فيديو أظهر عناصر مكتب مكافحة المخدرات والشرطة القضائية يقومون بتكسير المفروشات المصنوعة من الخشب، حيث تم توضيب الحبوب المخدرة داخلها بشكل إحترافي.