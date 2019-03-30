مقتل فلسطيني وإصابة 99 في مسيرات مليونية "يوم الأرض"

أصيب 99 شخصا برصاص القوات الإسرائيلية، مع انطلاق مسيرات مليونية يوم الأرض، قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

ووفقا لوكالة " معا " الفلسطينية، "أصيب 99 شخصا برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة، بينهم 10 بالرصاص الحي، و4 بالرصاص المطاطي والباقي اختناقا بالغاز.

وعم الإضراب الشامل مدن ومخيمات قطاع غزة استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في يوم الأرض والذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار، وذلك وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة مقتل فلسطيني وأصيب العشرات، بمواجهات بين القوات الإسرائيلية والمحتجين الفلسطينيين ضمن مسيرات العودة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأفاد الصحة الفلسطينية، بسقوط "شهيد وإصابة 33 مواطنا بجراح مختلفة، منها 10 إصابات بالرصاص الحي، واستهداف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر خلال مسيرة الوطن والعودة شرقي قطاع غزة".

وتقدم عدد من المتظاهرين باتجاه السلك الفاصل في مخيم ملكة شرق غزة ومخيمات العودة المختلفة وتمكن الشبان من قص السلك الفاصل في ملكة بالتزامن مع إشعال الإطارات المطاطية في مناطق مختلفة من المخيمات.