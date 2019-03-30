ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية بغزة إلى ثلاثة

ارتفع عدد القتلى ضمن المحتجين الفلسطينيين خلال المواجهات الدائرة منذ أمس، الجمعة، مع القوات الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل إلى ثلاثة قتلى.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الفلسطينية بـ "استشهاد تامر هاشم أبو الخير (17 عامًا) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الصدر شرقي خان يونس".

كما أعلنت الوزارة عبر صفحتها على موقع "تويتر" أن من بين القتلى طفلان، ووصول عدد الجرحى إلى 316، بينهم 15 في حالة حرجة.

الصحة: قطاع غزة — ٣ شهداء بينهم طفلان، و ٣١٦ جريحاً، بينهم ١٥ بحالة حرجة. — وزارة الصحة- فلسطين (@prd_moh) March 30, 2019

وانطلقت مساء اليوم في غزة مسيرة بعنوان مليونية العودة من كافة أنحاء غزة صوب الحدود إحياء لذكرى يوم الأرض.

ويحيي الشعب الفلسطيني في الثلاثين من آذار/مارس من كل عام ذكرى يوم الأرض عبر فعاليات وتظاهرات.

وتعود أحداث "يوم الأرض" إلى العام 1976 حينما قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة مساحات كبيرة من أراضي الفلسطينيين.

وعم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُنظم فيها العرب في فلسطين منذ عام 1948 احتجاجات رداً على السياسات "الاسرائيلية" بصفة جماعية وطنية فلسطينية.