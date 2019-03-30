وفاة أردنيين اثنين وجرح ثلاثة في إيلات بعد سقوط شجرة عليهم

قالت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، إن شجرة سقطت على عدد من الأردنيين العاملين في مدينة إيلات، مما أسفر عن وفاة اثنين وجرح ثلاثة.

© REUTERS / Muhammad Hamed العثور على جثة ابن السفير الليبي في الأردن مقتولا وسط عمان (فيديو)

عمان— سبوتنيك . وذكر بيان صحفي صادر عن مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "حادثا مؤسفا تعرض له عدد من الأردنيين العاملين في مدينة إيلات جراء سقوط شجرة نخيل عليهم نتيجة الرياح الشديدة، مما أسفر عن وفاة مواطنين أردنيين اثنين وجرح ثلاثة".

وأضاف البيان أن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب يتابعان مع السلطات الإسرائيلية المعنية للوقوف على كافة التفاصيل ونتائج التحقيق، كما يقوم مركز العمليات بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمانين، ومتابعة حالة المصابين، وذلك على حسب البيان.

ويقدر عدد الأردنيين العاملين في إيلات بـنحو نصف مليون، وأقيمت المدينة في عام 1952 بعد احتلال إسرائيل لها في 1949.