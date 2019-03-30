ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في مسيرات العودة بغزة إلى أربعة

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة في غزة، اليوم السبت، إلى أربعة.

رام الله — سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بـ "استشهاد الشاب بلال محمود أبو جاموس (17 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال اليوم خلال مشاركته في مليونية الأرض والعودة".

وانطلقت مساء اليوم في غزة مسيرة بعنوان مليونية العودة من كافة أنحاء غزة صوب الحدود إحياء لذكرى يوم الأرض.

ويحيي الشعب الفلسطيني في الثلاثين من آذار/مارس من كل عام ذكرى يوم الأرض عبر فعاليات وتظاهرات.

وتعود أحداث "يوم الأرض" إلى العام 1976 حينما قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة مساحات كبيرة من أراضي الفلسطينيين.

وعم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُنظم فيها العرب في فلسطين منذ عام 1948 احتجاجات رداً على السياسات "الاسرائيلية" بصفة جماعية وطنية فلسطينية.