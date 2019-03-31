غوتيريش: الطرفان المتنافسان في ليبيا قد يتغلبان على خلافهما بشأن الجيش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هناك مؤشرات تقول إن قائدي ليبيا المتنافسين قد يتوصلان إلى حل حول الخلاف بينهما بشأن السيطرة على الجيش.

ولفت غوتيريش، أمس السبت 30 مارس / آذار، إلى أن ذلك يأتي وسط جهود للتغلب على الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy مصدر: قائد الجيش الليبي يتوجه للسعودية بدعوة من الملك سلمان

وتسعى الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين خليفة حفتر ، القائد المسيطر على شرق ليبيا والمتحالف مع حكومة موازية، وفائز السراج رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وأهم مسببات الخلاف تتمثل فيما إذا حفتر بإمكان حفتر قيادة جيش ليبي موحد تحت قيادة مدنية ستشكل جزءا من حكومة وطنية جديدة، وهو ما علق عليه غوتيريش.

وقال للصحفيين: "نرى مؤشرات على أن التناقضات التي لاحظتها يمكن التغلب عليها للمرة الأولى".

جاء ذلك بعد اجتماع مع مسؤولين من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي قبل قمة للقادة العرب في تونس، تعقد اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة مؤتمرا وطنيا في أبريل / نيسان المقبل، سعيا لإنهاء الصراع السياسي، وإعداد البلاد لإجراء انتخابات وطنية.