السعودية تستعيد أبناءها المختطفين من قبضة "داعش" (فيديو +صور)

واختطف الوالد طفليه منذ خمسة أعوام، وتركهما لدى داعش الإرهابي المحظور في روسيا، بعد شهر من وصوله إلى سوريا وتنفيذه للعملية الانتحارية، بحسب "العربية".
نجحت الأجهزة الأمنية السعودية من تنفيذ خطة وإستعادة طفلين سعوديين كانا لدى تنظيم داعش بعد أن إختطفهما والدهم وذهب إلى تركيا بحجة السياحة ومن هناك دخل بهما إلى سوريا والتحق بداعش وفجّر نفسه في عملية انتحارية هناك pic.twitter.com/mOJ64O1fQf— بن شبلان (@d3ani001) March 31, 2019
ووصل الولدين عبد الله وأحمد إلى الرياض، عبر عملية محكمة خطرة انتهت بنقلهما من سوريا عبر تركيا إلى المملكة العربية السعودية.
وقال عبد الله الشايق البالغ من العمر 16 سنة: نحن في السعودية، في أمن وأمان عز ورحمة، أما شقيقه أحمد البالغ من العمر 13 سنة فأصيبت عينه بضربة.
بعد جهود موفقة بذلتها #الاستخبارات_السعوديه استعادة طفلين اختطفهما والدهما لصالح تنظيم #داعش الارهابي
شكراً رجال امننا البواسل. pic.twitter.com/8UxNRXfZv9— ⚖️ أحمد الناقي KSA🇸🇦MBS (@Ahmadbinnaqi) March 31, 2019
واستقبلت العائلة بأكملها الطفلين، ولا تزال الأجهزة الأمنية السعودية تعمل على استعادة كل مغدور به من أبنائها لدى أي تنظيم إرهابي في الخارج.
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