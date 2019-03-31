السعودية تستعيد أبناءها المختطفين من قبضة "داعش" (فيديو +صور)

نجحت الأجهزة الأمنية السعودية من تنفيذ عملية استعادة طفلين سعوديين كانا لدى تنظيم داعش الإرهابي بعد أن اختطفهما والدهما، حيث سافر إلى تركيا بحجة السياحة ومن هناك دخل إلى سوريا والتحق بداعش وفجر نفسه في عملية انتحارية.

واختطف الوالد طفليه منذ خمسة أعوام، وتركهما لدى داعش الإرهابي المحظور في روسيا، بعد شهر من وصوله إلى سوريا وتنفيذه للعملية الانتحارية، بحسب "العربية".

نجحت الأجهزة الأمنية السعودية من تنفيذ خطة وإستعادة طفلين سعوديين كانا لدى تنظيم داعش بعد أن إختطفهما والدهم وذهب إلى تركيا بحجة السياحة ومن هناك دخل بهما إلى سوريا والتحق بداعش وفجّر نفسه في عملية انتحارية هناك pic.twitter.com/mOJ64O1fQf — بن شبلان (@d3ani001) March 31, 2019

ووصل الولدين عبد الله وأحمد إلى الرياض، عبر عملية محكمة خطرة انتهت بنقلهما من سوريا عبر تركيا إلى المملكة العربية السعودية.

وقال عبد الله الشايق البالغ من العمر 16 سنة: نحن في السعودية، في أمن وأمان عز ورحمة، أما شقيقه أحمد البالغ من العمر 13 سنة فأصيبت عينه بضربة.

واستقبلت العائلة بأكملها الطفلين، ولا تزال الأجهزة الأمنية السعودية تعمل على استعادة كل مغدور به من أبنائها لدى أي تنظيم إرهابي في الخارج.