غوتيريش: حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن تكون القدس عاصمة لهما.

وبشأن سوريا، قال غوتيريش، في الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الثلاثية للقمة العربية، إن "هناك خطر أزمة إنسانية كبيرة في سوريا"، مضيفا "نؤكد على أهمية ووحدة الأراضي السورية بما في ذلك الجولان السوري".

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI الملك سلمان يعلق على قرار ترامب بشأن الجولان السوري ويهدد إيران

كما دعا غوتيريش، إلى انتقال ديمقراطي للسلطة في الجزائر، وقال "ادعو إلى عملية انتقال ديمقراطي للسلطة في الجزائر تحقيقا لمصالح الشعب".

وفي اليمن ، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة تعمل على إنهاء مشاكل الشعب اليمني عبر اتفاق استوكهولم، مؤكدا العمل أيضا على إيصال المساعدات.

أكد غوتيريش أن الدعوة للمؤتمر الوطني مؤشر إيجابي لمسار الحل في ليبيا، داعيا الدول العربية إلى بذل الجهود والتضحيات الكبيرة في مكافحة الإرهاب، وأكد أن وحدة العالم العربي شرط أساسي للسلام والاستقرار في المنطقة.