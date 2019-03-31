غوتيريش: حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وبشأن سوريا، قال غوتيريش، في الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الثلاثية للقمة العربية، إن "هناك خطر أزمة إنسانية كبيرة في سوريا"، مضيفا "نؤكد على أهمية ووحدة الأراضي السورية بما في ذلك الجولان السوري".
وفي اليمن ، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة تعمل على إنهاء مشاكل الشعب اليمني عبر اتفاق استوكهولم، مؤكدا العمل أيضا على إيصال المساعدات.
أكد غوتيريش أن الدعوة للمؤتمر الوطني مؤشر إيجابي لمسار الحل في ليبيا، داعيا الدول العربية إلى بذل الجهود والتضحيات الكبيرة في مكافحة الإرهاب، وأكد أن وحدة العالم العربي شرط أساسي للسلام والاستقرار في المنطقة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)