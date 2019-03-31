بعد مغادرته القمة العربية بشكل مفاجئ... أمير قطر يوجه رسالة للرئيس التونسي

وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، وذلك بعد مغادرته المفاجئة للدورة الـ 30 للقمة العربية، اليوم الأحد.

وبعث أمير قطر برقية إلى الرئيس التونسي أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما قوبل به من حفاوة وتكريم خلال وجوده في تونس للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الثلاثين، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم نتائجها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مصلحة الشعوب العربية.

سمو الأمير يبعث ببرقية إلى الرئيس التونسي أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما قوبل به من حفاوة وتكريم خلال وجوده في تونس للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الثلاثين، متطلعا سموه إلى أن تسهم نتائجها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مصلحة الشعوب العربية.#قنا pic.twitter.com/jM0ZFTwEHn — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 31, 2019

وغادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، القمة العربية، قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات وتوجه إلى المطار.

وبحسب راديو "موزاييك" التونسي، فإن "الأمير تميم غادر القمة فور انتهاء كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية"، دون المزيد من التفاصيل.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI أمير قطر يغادر القمة العربية... ماذا حدث داخل القاعة

و​بدورها، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "أمير البلاد المفدي يغادر مدينة تونس بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين".

وانطلقت اليوم الأحد في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.

وبحثت القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال إلى جانب قضايا أخرى.