شاهد... محمد بن سلمان يطلق مفاجأة "لأول مرة في تاريخ السعودية"

أعطى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الإذن لأول طائرة تدريب نفاثة من طراز "هوك" تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محليا، بالإقلاع والتحليق "فوق أغلى أرض".

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أنه فور وصول ولي العهد، الأحد، إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالقطاع الشرقي، اطلع على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرة "هوك" من قبل الشباب السعودي، والاختبارات التي تتم على الطائرة بعد التجميع، بالإضافة إلى شرح عن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني في نقل وتوطين التقنية.

#فيديو_الدفاع

سمو #ولي_العهد

موجها قائد الطائرة:

بسم الله وعلى بركة الله

حلق فوق أغلى أرض#تدشين_أول_طائرة_تدريب_عسكرية_سعودية pic.twitter.com/4x31yQNIEK — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_GovSa) March 31, 2019

ونشرت وزارة الدفاع فيديو للأمير محمد بن سلمان وهو يوقع على الطائرة قبل إقلاعها، كم تحدث مع قائد الطائرة الذي قال: "بعزيمة أبناء الشعب السعودي وهمتهم الشامخة كجبل طويق، أستأذن سموكم الإقلاع بأول طائرة تم تجميعها محليا لتبدأ طلائع تحقيق رؤية مملكتنا الحبيبة 2030". ورد ولي العهد قائلا: "بسم الله، وعلى بركة الله، حلّق فوق أغلى أرض".

وكان ولي العهد السعودي وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الحرب الجوي، خلال زيارته أمس لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

ووفقا لوكالة "واس"، اطلع ولي العهد على فيلم تعريفي عن مركز الحرب الجوي، وما يوفره من قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة، وما سيسهم فيه المركز من تطوير وتحديث للخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، وتوحيد المفاهيم والعقائد القتالية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.

وسيتم من خلال مركز الحرب الجوي دعم الجاهزية القتالية للقوات الجوية، وتنفيذ تمارين مشتركة ومختلطة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى التدريب في بيئة حرب إلكترونية متطورة، لاستخدام تكتيكات وأساليب قتالية ذات فاعلية وتقييمها، من خلال تمكين المختصين بالقوات الجوية من قراءة النتائج في واقع مماثل لواقع المعارك الحقيقية.